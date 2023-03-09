Другу вимогу не виконали. В Тбілісі затримали 133 людини

МВС Грузії анонсує розслідування та нові затримання.

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Хоч на ранок 9 березня грузинські парламентарі і відкликали скандальний законопроєкт про «іноагентів», але не виконали іще одну вчорашню вимогу протестувальників – не відпустили затриманих під час протестів 7 березня.

За інформацією МВС Грузії, їх кількість навпаки збільшилась. Там говорять, що 7 та 8 березня затримали 133 особи, але їх кількість може іще зрости.

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«Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування у зв'язку із порушеннями та насильницькими інцидентами, що відбулися під час акції протесту біля парламенту... Проводяться слідчі дії з метою встановлення та затримання осіб, які напали на поліцейських, а також викриття інших насильницьких дій під час акції в районі будівлі парламенту та на проспекті Руставелі», – йдеться у заяві правоохоронців.

В МВС говорять, що протестувальники «поводилися агресивно та пошкодили захисні огородження, встановлені вздовж будівлі парламенту, вхідні двері, вибили вікна, кидали каміння, різні предмети та піротехніку». У списку також є пошкоджені автомобілі МВС, автобус, пожежна машина.

«Люди, які зібралися на проспекті Руставелі, почали кидати в бік правоохоронців так звані "коктейлі Молотова", каміння, дерев'яні стовпи та інші предмети», – говорять у міністерстві.

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🔻 9 березня у Грузії відкликали законопроєкт про «іноземних агентів» після протестів.

🔻 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство про «іноагентів». Після цього тисячі людей вийшли на протести під парламент.