Чехія з новим президентом: в Празі пройшла інавгурація Петра Павела

НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХІЇ

Прага – Новообраний очільник держави склав присягу у Празькому Граді — офіційній резиденції очільників чеської держави. Вона пройшла в рамках засідання Палати депутатів і Сенату парламенту Чехії. На інавгурації були присутні близько 800 гостей. Потім Павел виступив з першою офіційною промовою у статусі президента Чеської Республіки.

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У своїй промові Петр Павел сказав, що «прийшов до посади, аби зупинити хаос», а посаду він буде обіймати «в інтересах усіх людей».

Про це повідомляє Seznam Zpravy.

«У нас однакові проблеми, ми можемо впоратися з ними тільки разом», — сказав він.

Чехія може бути згуртованим гравцем у зовнішній політиці, зазначив Павел. За його словами, «єдиний центральноєвропейський голос буде важливим, щоб допомогти Україні перемогти».

Незабаром новообраний президент опублікує свій план на перші 100 днів перебування на посаді.

До зали Петр Павел прибув у супроводі дружини. На початку церемонії воїни внесли історичні хоругви та державний прапор.

Začátek inaugurace Petra Pavla ve Vladislavském sále @SeznamZpravy pic.twitter.com/F1YAAdPEWf — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) March 9, 2023

Офіційна програма інавгурації розпочалася обідом новообраного президента з його попередником Мілошом Земаном у Золотій їдальні палацу.

На початку зустрічі вже екс-президент передав своєму наступнику вищі державні нагороди Чехії — орден Білого лева та орден Томаше Гарріга Масарика. Він також вручив Павелу ключ від Коронної палати, де серед іншого зберігаються королівські коштовності.

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🔻5 березня Петр Павел анонсував візит до України в квітні.

🔻У січні 2023 року у Чехії пройшли президентські вибори. За генерала у відставці Петра Павела у другому турі виборів проголосували понад 58,32%. Його опонент Андрей Бабіш отримав менше 41,67%.