Збирали розвіддані: СБУ затримала російських агентів

ЗАТРИМАННЯ СБУ

Зловмисники діяли у різних регіонах України.

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Агенти ФСБ інформували РФ про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ударів. Вони також намагалися визначити місця перебування сил оборони.

Шістьох інформаторів цієї російської агентурної мережі СБУ затримала наприкінці лютого. Наразі виявили ще трьох. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

Серед них мешканець столичного регіону. Він робив спробу виявити запасний командний пункт керівництва Київського ТЦК. Його завданням було проникнути до приміщення та провести там розвідку.

Іншому обіцяли посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення південної частини України.

Для комунікації з кадровим співробітником ФСБ інформатори використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Зловмисникам повідомлено про підозру. Фігуранти наразі знаходяться під вартою. Триває розслідування.

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🔻7 березня СБУ затримала в Очакові агента ГРУ РФ, який збирав розвіддані для захоплення міста.

🔻3 березня СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини.

🔻27 лютого СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ.

🔻 21 лютого СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу.