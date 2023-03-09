Кремлівська провокація та нісенітниця: СБУ про «підготовку теракту» у невизнаному Придністров’ї

МОСКОВСЬКИЙ ВПЛИВ

У відомстві зазначили, що Росія використовує дезінформацію і провокацію як зброю.

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Служба безпеки України відреагувала на заяви керівництва так званої «Придністровської республіки» про те, що наша спецслужба, нібито, планувала теракт з метою вбивства «високопосадовців ПМР». СБУ такі звинувачення назвала нісенітницями і черговою спробою Росії «розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй». Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби відомства.

Про «теракт» на одній із головних дорог Тирасполя заявили у «міністерстві держбезпеки», який вже затримав підозрюваних. Останні, нібито, діяли за вказівками СБУ: підготували автомобіль з придністровськими номерами, заклали в нього вибухову речовину і вражаючі елементи.

🔻 1 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Україна посилила контроль кордону з Молдовою у районі Придністров’я, де можуть бути провокації з боку РФ.

🔻20 лютого у Молдові заявили, що Придністров’я має бути демілітаризовано. Кремль у відповідь став погрожувати.

🔻 27 лютого з Молдови вислали двох іноземців, яких підозрюють у підривній діяльності.

🔻 23 лютого у Молдові виявили громадян, завербованих іноземцями, які готували держпереворот.

🔻13 лютого президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною. Він передбачав диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.