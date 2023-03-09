Лукашенко підписав закон про смертну кару за державну зраду
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Мінськ – Вищу ступінь покарання можуть застосовувати проти держслужбовців та військових.
Про це повідомляє пресслужба самопроголошеного президента Білорусі.
Крім того, збільшується термін затримання осіб, яких підозрюють у державній зраді — з 3 до 10 діб.
Головною метою закону називають посилення протидії злочинам екстремістського та антидержавного направлення.
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Нагадаємо, 6 січня Лукашенко вніс зміни до закону, що дозволять позбавляти білорусів громадянства. Білоруси, які перебувають за кордоном, можуть втратити громадянство, якщо вирок суду Білорусі підтверджує «участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі».
Під таке визначення можуть потрапити, зокрема, лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року.
🔻7 березня Лукашенко заявив про затримання «українського терориста», який хотів підірвати літак А-50.
🔻16 лютого Лукашенко заявив, що готовий дозволити Путіну використати Білорусь як плацдарм для нового наступу на Україну.