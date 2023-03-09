Міноборони Словаччини: Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні

ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він також зазначив, що вже час словацькому уряду ухвалити рішення з цього питання.

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«На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні надлишкових Миг-29 обох країн», — написав міністр у Facebook.

Він також додав, що польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю CNN також підтвердив готовність допомагати Україні винищувачами.

«Думаю, настав час приймати рішення. Вмирають люди в Україні, ми реально можемо їм допомогти, нема місця словацької політизації. Це нелюдяно та безвідповідально», — наголосив Надь.

🔻 23 лютого міністр оборони Великої Британії повідомив, що Україна може отримати літаки НАТО.

🔻 22 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може розблокувати постачання винищувачів Україні.

🔻 26 січня міністр оборони Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29 і танки Т-72.

🔻 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомоги ЗСУ.