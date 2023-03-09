«Народний супутник» ICEYE допоміг знищити тисячі одиниць російської техніки

придбаний за пожертви українців апарат

З 24 вересня минулого року космічний апарат, придбаний за пожертви українців, щодоби надсилає українській розвідці необхідні дані з космосу. Завдяки роботі супутника було виявлено 7 321 об’єкт військової та спеціальної техніки армії РФ.

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Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.

За 5 місяців використання ICEYE українські сили провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1 000 районів розташування російських підрозділів на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних Сил України, йдеться на сайті.

Значна частина виявленої військової та спеціальної техніки, зокрема, літаків, гелікоптерів, ЗПК, понтонних переправ уже знищена.

Кошти на супутник збирав Благодійний фонд Сергія Притули.

🔻 18 серпня фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для ЗСУ. Тоді гроші збирали на безпілотники «Байрактар», але турецька компанія «Baykar» надала три БпЛА безкоштовно, тому волонтери витратили 600 млн гривень на ICEYE.