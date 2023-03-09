Польща будує укріплення на кордоні з Білоруссю
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На спільному кордоні, розділеному парканом, польські військові почали встановлювати протитанкові їжаки та укріплювальні споруди.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
«Це частина нашої стратегії захисту та стримування», — зазначив міністр.
W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023
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23 лютого подібні укріплювальні споруди Польща почала зводити на кордоні з Калінінградською областю РФ. Радіоелектронна система охопить близько 200 кілометрів сухопутного кордону із російським анклавом.
🔻 Влітку 2022 Польща завершила будівництво паркану кордоні з Білоруссю протяжністю понад 186 кілометрів.