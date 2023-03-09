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Польща будує укріплення на кордоні з Білоруссю

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Військові встановлюють укріплення на польсько-білоруському кордоні
Військові встановлюють укріплення на польсько-білоруському кордоні © Маріуш Блащак / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану

На спільному кордоні, розділеному парканом, польські військові почали встановлювати протитанкові їжаки та укріплювальні споруди.   

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Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. 

«Це частина нашої стратегії захисту та стримування», — зазначив міністр. 

 

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23 лютого подібні укріплювальні споруди Польща почала зводити на кордоні з Калінінградською областю РФ.  Радіоелектронна система охопить близько 200 кілометрів сухопутного кордону із російським анклавом.

 

🔻 Влітку 2022 Польща завершила будівництво паркану кордоні з Білоруссю протяжністю понад 186 кілометрів.

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