РФ готує масштабну провокацію на білорусько-українському кордоні — ГУР

ПЛАНИ КРЕМЛЯ

Імовірно, у планах окупантів руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення, зазначають в українській розвідці.

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11 березня планують провести теле- та радіоміст, а також пряму трансляцію з місця подій — висвітлювати провокацію доручено пропагандисту Соловйову.

За оцінками ГУР, ця провокація має змусити білоруське керівництво відправити свою армію воювати на боці Росії проти України.

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