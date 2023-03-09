ПЛАНИ КРЕМЛЯ
РФ готує масштабну провокацію на білорусько-українському кордоні — ГУР
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Імовірно, у планах окупантів руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення, зазначають в українській розвідці.
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11 березня планують провести теле- та радіоміст, а також пряму трансляцію з місця подій — висвітлювати провокацію доручено пропагандисту Соловйову.
За оцінками ГУР, ця провокація має змусити білоруське керівництво відправити свою армію воювати на боці Росії проти України.
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