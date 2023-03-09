РФ за добу здійснила пуск 84 ракет різного базування, з них 34 — знищили ЗСУ

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Три ракети, випущені з Бєлгородської області Росії 9 березня 2023 року.

Крім того ще 8 ракет не досягли своїх цілей. Також українські захисники відбили численні атаки росіян в районах Бахмута та Іванівського, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Армія РФ не полишають спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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«У окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства росіянами. Вони вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам», – повідомляють у Генштабі.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ.

А українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу росіян, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

🔻 9 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила по Україні 81 ракету, у тому числі шість «Кинджалів».

🔻 Уранці 9 березня РФ обстріляла зупинку в Херсоні, троє загиблих.

🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Є загиблі, поранені та влучання по критичній інфраструктурі. Через російську атаку в чотирьох областях та столиці застосовують екстрені відключення світла.