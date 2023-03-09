Війна РФ проти України

Але усе залежатиме від активності ведення бойових дій армією РФ та готовності інших країн надавати Кремлю військову підтримку, повідомив голова литовської розвідки Елегіюс Павлавічюс, пише Sky News.

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«Якщо поглянути на те, що Росія сьогодні має, наприклад, стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння, то вона може це вести з нинішньою інтенсивністю два роки», — зазначив глава розвідки Литви.

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Він додав, що серед країн, чия військова допомога може вплинути на здатність РФ продовжувати бойові дії в Україні є Іран та Північна Кореєя.

🔻 7 березня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна відправить до Німеччини близько 40 інструкторів для навчання військових ЗСУ.

🔻 10 лютого у Міноборони Литви повідомили, що 36 зенітних установок L70 будуть доставлені в Україну вже «найближчим часом».

🔻 9 лютого міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва передасть Україні 36 ЗРК для боротьбі із дронами—«шахедами».