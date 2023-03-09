Перший саміт за п'ять років: Сунак зустрінеться з Макроном у Парижі

ЗУСТРІЧ ДВОХ ЛІДЕРІВ

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі на Кліматичному саміті у Єгипті, 07.11.23

Лідери двох держав будуть говорити про Україну, оборону та мігрантів.

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Зустріч відбудеться 10 березня у Парижі. Про це пише Politico.

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон покладають на саміт дуже великі сподівання, адже тривалий час стосунки Лондона і Парижа складно було назвати теплими. Лідери країн головною темою зустрічі визначили співпрацю у сфері оборони. Говоритимуть і про ракетну програму FC/ASW, за якою Велика Британія і Франція спільно розробляють нове покоління крилатих ракет. У порядку денному є питання мігрантів, які добираються до британських берегів через Ла-Манш.

Саме війна в центрі Європи стала приводом до налагодження стосунків між цими країнами. Так вважає директор аналітичного центру Центру європейських реформ Чарльз Грант. Тому саміт має стати черговим сигналом для РФ, що Захід єдиний у питаннях допомоги Україні.

«Росіяни спостерігатимуть і будуть уважні до сигналів, які надходять із саміту. Якщо це буде невтішний саміт, це буде сигналом слабкості», — також зазначив викладач оборони в Університеті королеви Марії П’єр Арош.

🔻8 березня Байден обговорив з Макроном підтримку України.

🔻9 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції та канцлером Німеччини. Він переконував Макрона і Шольца надати Україні літаки і далекобійну зброю.

🔻8 лютого Володимир Зеленський відвідав Велику Британію. Він зустрівся з британським прем’єр-міністром, виступив у парламенті та відвідав українські війська.