Словенія не підтримала резолюцію про визнання РФ спонсором тероризму

ПОЗИЦІЯ СЛОВЕНІЇ

Любляна – Відповідний проєкт внесли демократи. Таким чином парламентарі хотіли підтримати український народ та засудити напади Росії на українських цивільних, житлові будівлі та ключову енергетичну інфраструктуру.

Реклама Читати продовження

Але правляча коаліція відхилила пропозицію, щойно вона була подана. Навіть не зважаючи, що аналогічну резолюцію прийняв минулого року Європейський парламент.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами міністерки закордонних справ Тані Файон будь-яка ініціатива щодо внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму буде рівносильною покаранню всього російського народу.

У словенському МЗС також вважають, що таке таврування РФ з юридичної точки зору призвело б до пом’якшення її відповідальності. Оскільки це перекваліфікувало б її дії з найтяжчого міжнародного злочину — агресії, на нижчий — тероризм.

В той же час в словенському парламенті засудили війну в Україні та закликали уряд і надалі допомагати Києву.

►Читайте також: Історичне рішення Європарламенту: Росія оголошена «державою-спонсором тероризму»

🔻21 лютого Словенія ініціювала створення міжнародної угоди щодо воєнних злочинів в Україні.