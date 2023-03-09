США вводять санкції проти китайських компаній-постачальників деталей для іранських дронів

САНКЦІЇ США

Обмеження на п’ять компаній та одну фізичну особу запровадив Мінфін США.

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Китайська мережа з п’яти компаній постачає іранській авіаційній промисловій компанії (HESA) тисячі аерокосмічних компонентів, включно із двигунами. Вони можуть бути використані для виробництва БПЛА.

«Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні», — зазначив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

🔻1 березня США запровадили санкції проти компаній, які фінансували уряд КНДР.

🔻 9 лютого стало відомо, що G7 готує санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу РФ.

🔻 29 січня 2023 на брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про те, що США має докази постачань зброї російській ПВК «Вагнер» із КНДР.