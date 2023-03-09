США закликали Грузію уникати насильства під час протестів – речник Держдепу

заклик про уникнення ескалації

У Вашингтоні попросили грузинську владу утриматись від ескалації та поважати свободу мирних зібрань.

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Про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс під час брифінгу.

«Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість та уникати будь-якої ескалації чи насильницьких дій, поважати верховенство права та демократичні цінності Грузії», – наголосив Прайс.

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За словами речника, втілення законопроєкту про «іноагентів» зашкодить відносинам Тбілісі з його стратегічними партнерами та «поставить під загрозу євроатлантичне майбутнє країни».

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🔻 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство про «іноагентів». Після цього тисячі людей вийшли на протести під парламент.