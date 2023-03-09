Світло вимикали в усіх регіонах. Знеструмленим залишається Харків

відключення світла

Наразі електропостачання поступово відновлюється.

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Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Усю ніч проти 9 березня тривала п’ятнадцята масована ракетна атака Росії на енергетичну інфраструктуру. Через обстріли пошкоджені енергооб’єкти в різних регіонах країни.

Без світла зараз Харків. Як повідомили нам місцеві жителі, відсутні не тільки світло, тепло, вода, а й зв’язок. За словами мера міста Ігора Терехова, постраждали ТЕЦ і трансофрматорні підстанції. Станом на 11 ранку лікарні, магазини, аптеки, АЗС працювали на генераторах. Електротранспорт і метрополітен не працюють, тому по місту курсують тільки автобуси.

«Ми вважаємо, що ситуація – складна, але спільними зусиллями нам вдасться у більш-менш у стислий термін дати світло. Працюємо над відновленням тепла. Водопостачання припинене, але у всіх районах їздитимуть водовозки», – розповів мер міста в ефірі національного телемарафону.

Така ж ситуація і в Житомирській області. Без енергопостачання опинилися майже 150 тисяч абонентів Житомирщини. Удар уразив один з об'єктів енергетичної інфраструктури області, написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Сьогодні світло будуть вимикати у Харківській та Одеській областях.

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Через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька АЕС.

🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Через російську атаку в чотирьох областях та столиці застосовують екстрені відключення світла.