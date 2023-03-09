Унаслідок ранкових атак РФ загинули дев'ять людей
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Жертвами обстрілів стали жителі Львівщини, Дніпропетровщини та Херсонщини.
Львівщина
Близько 4 години ранку в Золочівському районі російська ракета влучила в будинок. Унаслідок атаки загинули три чоловіка та дві жінки, які на момент обстрілу перебували вдома.
Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
На місці влучання зайнялась пожежа, яка знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.
28 рятувальників, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок уже завершили розбір зруйнованих будівель.
Дніпропетровщина
Унаслідок масованої ранкової атаки загинув 34-річний чоловік. Поранень зазнали 28-річна жінка та 19-річний хлопець.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Через обстріли в Нікопольському районі сталось декілька пожеж.
Херсонщина
Під вогонь потрапив також Херсон. Російський снаряд влучив в зупинку громадського транспорту, загинули дві людини.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.
Уламки боєприпасу влучили й у крамницю – у приміщенні загинула жінка.
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