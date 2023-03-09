росія атакує мирне населення
Уранці РФ обстріляла зупинку в Херсоні, троє загиблих
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Про це написав керівник ОП Андрій Єрмак.
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Також п'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян. На Дніпропетровщині внаслідок ранкової масованої атаки одна людина загинула, дві – постраждали.
🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Є загиблі, поранені та влучання по критичній інфраструктурі. Через російську атаку в чотирьох областях та столиці застосовують екстрені відключення світла.