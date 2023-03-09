У Грузії протестувальники висунули нові вимоги: хочуть відставки уряду та дострокових виборів

Протести в Грузії: Оновлена інформація

Тбілісі – Протести не припиняться, доки не буде впевненості, що курс до Європи непохитний, заявляють учасники мітингу в Тбілісі

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На 10 березня під парламентом запланована чергова акцію протесту, яка почнеться вранці, коли депутати збируться на позачергове засідання, щоб провалити голосування за законопроєкт про «іноагентів» (законопроєкт, ухвалили в першому читанні і його неможливо скасувати, за процедурою, його мають відхилити в другому читанні — ред.)

Тим часом в МВС Грузії повідомили, що відпустили всіх мітингарів, затриманих за адміністративними статтями: «Частина затриманих постала перед судом, а решту звільнили бо закінчився термін перебування в слідчому ізоляторі», — йдеться в заяві відомства.

Раніше у грузинському МВС повідомили про 133 затриманих під час протестів 7 і 8 березня. Як уточнюють грузинські ЗМІ, відпустили 132 мітингарів, під вартою — один, якого затримали за кримінальною статтею.

Під грузинським парламентом 9 березня увечері зібрався мітинг. Протестувальники вимагають від влади гарантій, що закон про «іноагентів» більше не повернеться до порядку денного. Згодом до вимог додались відставка уряду та дострокові парламентські вибори.

Демонстранти у Тбілісі хочуть бути певні, що закон про іноагентів відкликали, 9 березня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Тисячі людей на мітингу під грузинським парламентом, 9 березня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Під парламентом запускають феєрверки.

7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про «іноагентів». Згідно з цим документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, мали б отримувати статус «іноагент». Це дуже схоже на закон, який діє в Росії. Грузинський законопроєкт розкритикували в ЄС та США, а у Тбілісі тисячі людей два дні поспіль збирались на мітинги протесту. 7 та 8 березня влада силою розганяла протестувальників. 9 березня провладна коаліція заявила, що відкликає законопроєкт.