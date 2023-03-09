У Грузії відкликали законопроєкт про «іноземних агентів» після протестів

рішення правлячої партії

7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство про «іноагентів». Після цього тисячі людей вийшли на протести під парламент

Про це йдеться у спільній заяві правлячої партії «Грузинська мрія», громадського руху «Сила народу» та парламентської більшості.

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До законопроєкту нібито «був прикріплений неправдивий ярлик "російського закону"», а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як «відхід від європейського курсу», зазначають в керівній партії.

«Ми бачимо, що прийнятий законопроект викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину громадськості», – зазначили політики.

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У заяві наголосили, що країні варто максимально дбати «про прогрес Грузії на шляху європейської інтеграції».

Також правляча партія додала, що після того, як емоційний фон спаде, політики пояснять громадськості необхідність цього законопроєкту і «чому важливо забезпечити прозорість іноземного впливу в країні».

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🔻 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство про «іноагентів». Після цього тисячі людей вийшли на протести під парламент.