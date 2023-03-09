«У НАТО не до кінця розуміють ситуацію»: ЗСУ прокоментували заяву Столтенберга про «падіння Бахмута»

прагматичний підхід

Північноатлантичний Альянс звик до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій. Експертам зі штаб-квартири НАТО «важко повністю зрозуміти логіку» російської війни в Україні.

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Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі нацмарафону.

Череватий зазначив, що «остання війна, до якої НАТО мала дотичне відношення – це були війни в колишній Югославії, які були значно меншими за обсягом та застосуванням військ».

На його думки, Альянс досить «прагматично, іноді із сухими розрахунками до цього підходить».

«Часом не розуміючи, що українці, будучи рік у такому надпотужному воєнному конфлікті, напрацювали значно більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень», – сказав речник.

Також Череватий розповів, яка зараз ситуація в місті. За його словами, Бахмут і надалі залишається головним напрямком атаки військ РФ. Росіяни наносять удари з різних типів артилерії по всій лінії бахмутського фронту, зазначив речник.

«Загалом 128 ударів було завдано по цьому напрямку, у районі самого Бахмута 20 обстрілів», – повідомив Череватий.

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🔻 8 березня перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС Єнс Столтенберг заявив, що Бахмут може впасти найближчими днями, Захід має посилити допомогу Україні.