У російської артилерії боєприпаси в дефіциті – Генштаб

пусті армійські склади рф

Склади в центральних регіонах РФ вже майже пусті, а на поле бою везуть зброю з іржею.

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Війська ворога вже майже використали весь запас артилерійських боеприпасів, які знаходяться на складах в центральній частині РФ. Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, на окуповану частину України везуть зброю із інших регіонів Росії, що подовжує терміни їх доставки. Та й 50% боєприпасів з іржею.

В Генштабі говорять, що їх погано не тільки зберігали, а й обслуговували. Все це може призвести до дефіциту боєприпасів в артилерійських підрозділах армії РФ в найближчі 2-3 місяці.

Тим часом, ворог не зупиняється і продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, гатить по цивільним об’єктам. А от обороняються війська РФ на Херсонщині та в Запорізькій області.

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«Протягом попередньої доби противник завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню», – повідомляють у Генштабі.

Наші захисники відповідають: авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, один – по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

🔻 7 березня у звіті Генерального штабу повідомили, що ЗСУ відбили понад 140 атак РФ на п’ятьох напрямках.

🔻 6 березня в Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 95 атак росіян на 5 напрямках.

🔻 2 березня Генштаб повідомляв, що за добу на Донбасі ЗСУ відбили понад 170 атак.