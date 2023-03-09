Фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на електроенергію для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.

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Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Та, не зважаючи на це, світова спільнота стурбована таким «нехтуванням ядерної безпеки» з боку РФ і вимагає притягнути її до відповідальності. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 49 держав та Євроатом вийшли до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, в якій йдеться про високі ризики на ЗАЕС, поки там перебуватимуть російські військові та персонал «Росатому».

Він додав, що країни «закликають припинити обстріл українських енергетичних об’єктів» і говорять про «важливість відновлення контролю України над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів». Адже лише це може гарантувати безпеку і захист українським АЕС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр закликав партнерів та МАГАТЕ «вжити рішучих заходів для припинення російського ядерного тероризму».

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🔻 Близько 4-ї ночі 9 березня через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія звʼязку окупованої Запорізької АЕС з українсько енергосистемою. Крім того, через загрозу ракетних атак на Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській АЕС знизили потужність до 4700 МВт, повідомили у компанії «Енергоатом».

🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Є загиблі, поранені та влучання по критичній інфраструктурі. Через російську атаку в регіонах застосовують екстрені відключення світла.

🔻 8 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ООН готова виступити посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС.

🔻 5 березня міністр енергетики України повідомив, що Україна продовжує робити дипломатичні кроки для повернення Запорізької атомної електростанції, але через позицію РФ вони не мають успіху.

🔻 2 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про прибуття нової групи експертів агентства, які мали змінити своїх колег на Запорізькій АЕС ще понад 20 днів тому.

🔻 28 лютого гендиректор МАГАТЕ висловив занепокоєння щодо ризиків ядерної безпеки на ЗАЕС. Він також висловив занепокоєння щодо триваючих затримок ротації експертів МАГАТЕ на станції, заявивши, що нинішня команда мала бути замінена більше трьох тижнів тому.