Через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька АЕС

Інформацію оновлено

Близько 4-ї ночі 9 березня через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія звʼязку окупованої Запорізької АЕС з українсько енергосистемою. Крім того, через загрозу ракетних атак на Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській АЕС знизили потужність до 4700 МВт, повідомили у компанії «Енергоатом».

Реклама Читати продовження

ЗАЕС знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб станції.

Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб.

В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу, попереджають в «Енергоатомі».

Росія здійснила масовану ракетну атаку проти України в ніч на 9 березня. Повітряна тривога тривала майже 7 годин. П'ятеро людей загинули на Львівщині, двоє загиблих і четверо поранених на Дніпропетровщині, двоє поранених у Києві.

4 березня 2022 року російські окупанти захопили Енергодар і ЗАЕС поряд із містом. Запорізька АЕС — найбільша у Європі та третя — у світі. Попри окупацію, вона працювала в обʼєднаній енергосистемі України.