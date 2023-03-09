Чехія приєднається до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Прага готова відправити до п’ятнадцяти співробітників військової поліції для участі в роботі Міжнародного кримінального суду. До розслідувань чеську місію будуть залучати кілька разів на рік. Їх відрядження в Україну триватиме від чотирьох до шести тижнів.

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Про це повідомляє ČT24.

«Співробітники військової поліції працюватимуть насамперед на території України, але вони також можуть виконувати завдання в Нідерландах, де базується МКС», – зауважив речник Міноборони Чехії Їржі Таборський.

Участь Чехії в слідчій групі МКС повинні ще схвалити депутати та сенатори.

Розслідування воєнних злочинів в Україні формально розпочалося у березні 2022 року, коли сорок сторін Римського статуту, згідно з яким був створений Міжнародний кримінальний суд, подали повідомлення про злочини за міжнародним правом, йдеться в повідомленні.

Очікується, що місія триватиме до кінця наступного року. Цього року вартість її організації повинна становити 12,4 мільйона чеських корон (18,6 млн гривень), наступного року - 17,2 млн чеських корон (25,8 млн гривень).

🔻 23 лютого генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що наразі Україна працює над об’єднанням союзників у системному форматі, який можна буде назвати «юридичним Рамштайном», щоб займатися питанням притягнення до відповідальності Росії за свої воєнні злочини на території України.

🔻 17 лютого український президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили створення в Гаазі спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ.