Шмигаль звернувся до МАГАТЕ через ситуацію на ЗАЕС

станція повністю знеструмлена

Запорізька атомна станція повністю знеструмлена внаслідок ранкового російського обстрілу. Ушосте за час окупації.

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Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у твітері.

«Два агрегати поставили в холодний стан. Звертаюся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії вжити рішучих заходів для припинення російського ядерного тероризму», – закликав очільник уряду.

Також Шмигаль зазначив, що Росія впродовж ночі продовжувала свій терор, завдаючи ударів десятками ракет і безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі.

«Нам потрібно більше зброї та більше санкцій, щоб зупинити агресора», – підкреслив прем'єр-міністр.

Zaporizhzhia NPP is completely de-energized by russian shelling. The sixth time during the occupation. Two units were put in a cold state. I call on the partners and the @iaeaorg to take decisive action to stop russian nuclear terrorism. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 9, 2023

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