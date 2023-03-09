станція повністю знеструмлена

Шмигаль звернувся до МАГАТЕ через ситуацію на ЗАЕС

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль © Manuel Balce Ceneta / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Запорізька атомна станція повністю знеструмлена внаслідок ранкового російського обстрілу. Ушосте за час окупації.

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Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у твітері.

«Два агрегати поставили в холодний стан. Звертаюся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії вжити рішучих заходів для припинення російського ядерного тероризму», – закликав очільник уряду.

Також Шмигаль зазначив, що Росія впродовж ночі продовжувала свій терор, завдаючи ударів десятками ракет і безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі. 

«Нам потрібно більше зброї та більше санкцій, щоб зупинити агресора», – підкреслив прем'єр-міністр. 

 

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 🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Є загиблі, поранені та влучання по критичній інфраструктурі. Через російську атаку в регіонах застосовують екстрені відключення світла.

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