Армія РФ хоче відновити наступальні операції під Вугледаром – ISW

АНАЛІТИКА ISW

Український морський піхотинець стоїть на БТРі перед тим, як стати на позицію, у прифронтовому місті Вугледар, 25 лютого 2023 року

За прогнозами постійні проблеми з особовим складом, боєприпасами і надалі стримуватимуть російські війська від просування.

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Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що 155-та бригада морської піхоти армії РФ понесла катастрофічні втрати під час тритижневого лютневого наступу на Вугледар. А з початку повномасштабного вторгнення вона відновлювалася щонайменше сім разів.

Замінити це формування можуть 136-ю мотострілецькою бригадою в надії відновити наступ на Вугледар. Та аналітики припускають, що це мало вплине на тактичне просування на цьому напрямку.

«Деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки та, як повідомляється, триваючі артилерійські обмеження, ймовірно, не дозволять російським силам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступ у цьому районі», – пише ISW.

🔻 6 березня аналітики ISW повідомили, що ЗСУ проводять обмежений відступ із Бахмута, але ЗС РФ не зможуть просунутися далі.

🔻 4 березня ISW повідомляв, що українські війська можуть готувати відхід із частини Бахмута.