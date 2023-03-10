Армія РФ хоче відновити наступальні операції під Вугледаром – ISW
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За прогнозами постійні проблеми з особовим складом, боєприпасами і надалі стримуватимуть російські війська від просування.
Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Там зазначають, що 155-та бригада морської піхоти армії РФ понесла катастрофічні втрати під час тритижневого лютневого наступу на Вугледар. А з початку повномасштабного вторгнення вона відновлювалася щонайменше сім разів.
Замінити це формування можуть 136-ю мотострілецькою бригадою в надії відновити наступ на Вугледар. Та аналітики припускають, що це мало вплине на тактичне просування на цьому напрямку.
«Деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки та, як повідомляється, триваючі артилерійські обмеження, ймовірно, не дозволять російським силам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступ у цьому районі», – пише ISW.
🔻 6 березня аналітики ISW повідомили, що ЗСУ проводять обмежений відступ із Бахмута, але ЗС РФ не зможуть просунутися далі.
🔻 4 березня ISW повідомляв, що українські війська можуть готувати відхід із частини Бахмута.