Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців – Зеленський

Історичне голосування

Президент України подякував Брюсселю за ухвалене рішення.

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«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок», – написав він у твітері.

Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2023

🔻 1 лютого парламент Болгарії визнав Голодомор в Україні геноцидом.

🔻 15 грудня 2022 року Європейський парламент підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

🔻1 грудня 2022 року Уряд Німеччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

🔻 У листопаді 2022 року Румунія визнала Голодомор 1932-33 років злочином проти людства, а Ірландія та Молдова — геноцидом.