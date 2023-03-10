Більшість харків'ян досі без світла — міськрада

Блекаут на Сході

Співробітник служби порятунку ходить перед житловим будинком, у який влучила російська ракета, у центрі Харкова, 29 січня 2023 року

Харків – На ранок 10 березня майже увесь Харків залишається без світла, в області енергопостачання відновлено за виключенням Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

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Тепло, світло та водопостачання було відсутнє учора увесь день, у більшості будинків не з’явились вони і у п’ятницю зранку. Як повідомили в Харківські міській раді, енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру, тому світло є тільки у споживачів, які з нею на одних лініях. Але частина котелен і досі працює на генераторах.

Станом на 9.00 харківський метрополітен працював виключно, як укриття. А місцева поліція та влада запросили містян до «Пунктів незламності», де є генератори та супутниковий зв’язок Starlink.

Нагадаємо, 9 березня під час масованого ракетного обстрілу військами РФ у Харкові були пошкоджені ТЕЦ і трансформаторні підстанції.