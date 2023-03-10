перший загиблий громадянин Естонії

Біля Бахмута загинув естонський доброволець

Опубліковано:

Біля Бахмута загинув естонський доброволець
Біля Бахмута загинув естонський доброволець © LIBKOS/Scanpix/Pixabay
Автор тексту: Олександра Стара

Іво Юрак став першим загиблим громадянином Естонії з початку повномасштабної агресії.

Реклама

Про це пише видання Postimees.

Юрак був колишнім офіцером Сил оборони Естонії. До складу Українського іноземного легіону він вступив восени минулого року. 7 березня цього року він загинув від артилерійського вогню.

Співчуття рідним загиблого висловив естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу. Він також додав, що Таллінн «підтримує Україну і її народ».

Завантажити додаток

Читайте також про таке