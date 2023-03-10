Війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донеччині, постраждали мирні жителі

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Внаслідок атаки РФ щонайменше 6 людей зазнали поранень, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Також у місті пошкоджено приватні будинки та газопровід.

«За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ Ураган. На місці працюють рятувальники та поліція», — розповів Кириленко.

🔻 Вранці 10 березня голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу РФ на Донеччині загинув один мирний житель і ще один — зазнав поранень. Також у Костянтинівці було пошкоджено частину ДСНС, два житлових будинка, книгарню та крамницю, у Бахмуті — сім багатоповерхівок і ще одна дев'ятиповерхівка постраждала в Торецьку.

🔻 9 березня війська РФ обстріляли Донеччину, загинули дві людини і ще чотири — зазнали поранень.