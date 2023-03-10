Грузинський парламент у другому читанні відхилив закон про «іноагентів»

скандальний закон

Депутати пояснили, що саме так має виглядати законна процедура відкликання законотворчого акту.

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Як повідомляє «Новости-Грузия», парламентарі зібрались на засідання 10 березня і у другому читанні відхилили законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Якщо під час першого голосування за нього віддали 76 голосів, то сьогодні підтримала тільки одна людина. «Проти» висловились 35 депутатів.

Раніше про відкликання закону заявили його лоббісти – парламентська більшість за участю партій «Грузинська мрія» та «Сила народу».

Нагадаємо, у Грузії три дні поспіль тривали протести, де люди вимагали відмінити закон про «іноагентів». Найжорсткіші сутички між мітингувальниками та силовиками прийшлися на 7 та 8 березня.

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