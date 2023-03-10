ДТЕК запускає у роботу 19 вітротурбін для підтримки енергобалансу України

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГІЯ

Миколаївська область – Компанія завершує будівництво на Миколаївщині першої черги Тилігульської вітроелектростанції. Ця ВЕС почне генерувати електроенергію потужністю 114 МВт.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

У ДТЕК також розглядають можливість завершення будівництва станції. Воно було розпочато ще до повномасштабного вторгнення. Робота ВЕС на повну потужність дасть країні додаткові 500 МВт електроенергії.

До 2030 року Україна планує збільшити виробництво зеленої енергії до 30 ГВт. У такому випадку відновлювальні джерела енергії будуть складати 50 % в енергосистемі країни.

🔻У 2020 році Україна увійшла у п'ятірку лідерів серез європейських країн за темпами розвитку сонячної енергетики.

🔻У 2019 Україна — у ТОП-10 країн світу за темпами розвитку відновлюваної енергетики.