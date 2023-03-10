Залізна українізація: понад 1,1 млн українців обрали нову назву Південно-Західної залізниці

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Її перейменують в Центральну. Також в «Дії» анонсували наступне опитування.

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Дві гілки Укрзалізниці – Південно-Західна та Південна – отримали назви за географічною прив'язкою до Російської імперії, хоч територіально розміщені в зовсім інших регіонах, пише пресслужба «Дії».

«Разом прибираємо російський слід із назв філій Укрзалізниці», – зауважили в Мінцифри.

Зараз же українцям пропонують обрати в застосунку нову назву для Південної залізниці, яка охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей. Голосування триватиме до 17 березня.

🔻 21 лютого пресслужба Укрзалізниці повідомила, що до 2025 року планує повністю українізувати залізницю, позбувшись усіх назв і символів, пов'язаних з Росією та СРСР.