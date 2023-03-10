Зміна курсу. Угорщина хоче переглянути свої відносини з РФ

нові геополітичні реалії

Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, повідомляє Bloomberg.

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Політик, який з початку повномасштабного вторгнення не цурався своїх дружніх відносин із РФ, зміну риторики пояснює новими геополітичними реаліями.

«Я розумію необхідність відновити російсько-європейські відносини після війни, але це далеко від реальності. Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини повинна серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років», – цитує Орбана видання.

Напевно, те, що Віктор Орбан вирішив грати на боці Заходу свідчить і його майбутній візит в Київ, підготовка до якого вже триває.

🔻 23 лютого очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що МЗС Угорщини працює над підготовкою візиту Орбана в Київ.

🔻13 лютого Петер Сіярто відвідав Білорусь. Пізніше він заявив журналістам, що їздив до Мінська, щоб закликати до припинення вогню та початку мирних переговорів.

🔻В контексті саміту ЄС Орбан виступив за негайне припинення вогню в Україні. Втім, пообіцяв надавати подальшу гуманітарну та фінансову підтримку Києву від Будапешту.

🔻 27 січня Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики.

🔻27 січня МЗС України викликало посла Угорщини. Причина — зневажливі висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України. Під час зустрічі з журналістами угорський прем'єр порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею».