Знищення «Мрії»: Екскерівники «Антонова» отримали повідомлення про підозру

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначають у силовому відомстві, напередодні повномасштабного вторгнення РФ чиновники не допустили нацгвардійців на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Через це російські війська змогли тимчасово захопити аеродром та знищити літак АН-225 «Мрія».

«Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне», – заявив голова Служби безпеки Василь Малюк.

Двом фігурантам провадження обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а третього, колишнього заступника гендиректора ДП «Антонов», – оголошено в розшук. Наразі він переховується від правосуддя.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

🔻 27 лютого 2022 року стало відомо, що російські військові на аеродромі у Гостомелі знищили флагман української авіації – Ан-225 «Мрія».