ЗСУ відбили численні атаки РФ в районах Бахмуту та Іванівського

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Український танк на передовій поблизу Бахмута, Україна, 8 березня 2023 року.

Російська армія несе значні втрати і використовує українські лікарні для надання меддопомоги військовим РФ. Через це страждає місцеве населення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«В місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів РФ, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими військовими. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділенях розмістили 80 важкопоранених росіян», — йдеться у зведені.

Також за інформацією Генштабу, на тимчасово зайнятій території Донецької області росіяни організували видачу партбілетів колаборантам.

«В місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури російська так звана "влада” організувала вручення місцевим колаборантам партійних квитків російської політичної партії “Єдина Росія”», — зазначили у зведені.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ та 1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу росіян. Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу РФ.

РФ за добу завдала 23 авіаційних та 4 ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську. Постраждали мирні жителі, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Крім того росіяни здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України.

🔻 10 березня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що армія РФ хоче відновити наступальні операції під Вугледаром.

🔻 10 березня британська розвідка повідомила, що інтервал між масованими атаками РФ зростає, бо Росії потрібно накопичувати ракети.

🔻 10 березня стало відомо, що біля Бахмута загинув естонський доброволець.