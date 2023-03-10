Канада заборонила імпортувати російську сталь та алюміній

САНКЦІЇ ПРОТИ РФ

Оттава – Заборона набула чинності у п’ятницю 10 березня.

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Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Оттава заборонила імпорт усіх російських виробів з алюмінію. Це як необроблений алюміній та алюмінієві листи, так і готові вироби, включно з контейнерами та іншими побутовими предметами з алюмінію.

Також під заборону потрапляє вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану сталь, напівфабрикати і готові вироби, такі як труби.

В уряді зазначають, що ця заборона ще більше позбавить Росії можливості отримувати доходи, необхідні для оплати війни проти України.

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд підкреслила, що Оттава продовжить робити все можливе, аби обмежити доходи РФ, якими Путін фінансує війну в Україні.

«Україна може і повинна виграти цю війну... ми гарантуємо, що Путін не зможе заплатити за свою війну, продаючи алюміній і сталь у Канаді», — зазначила Фріланд.

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