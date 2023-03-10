Лукашенко їде з візитом до Ірану
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У Тегерані самопроголошений президент Білорусі проведе перемовини з очільником Ірану Ібрагімом Раїсі. Зустріч відбудеться 12-13 березня.
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
Головною темою перемовин стане «розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво».
Сторони обговорять «реалізацію проектів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики».
Зазначають, що окрему увагу буде приділено ситуації в регіоні та у світі.
Також анонсовано, що Лукашенко з президентом Ірану підпишуть ряд міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу.
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🔻28 лютого Лукашенко прибув до Пекіна. Серед іншого, сторони обговорили взаємодію у політичній сфері.
🔻17 лютого Лукашенко прилетів у Москву на зустріч з Путіним.