Лукашенко їде з візитом до Ірану

КРЕМЛІВСЬКІ ДРУЗІ

У Тегерані самопроголошений президент Білорусі проведе перемовини з очільником Ірану Ібрагімом Раїсі. Зустріч відбудеться 12-13 березня.

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Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Головною темою перемовин стане «розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво».

Сторони обговорять «реалізацію проектів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики».

Зазначають, що окрему увагу буде приділено ситуації в регіоні та у світі.

Також анонсовано, що Лукашенко з президентом Ірану підпишуть ряд міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу.

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🔻28 лютого Лукашенко прибув до Пекіна. Серед іншого, сторони обговорили взаємодію у політичній сфері.

🔻17 лютого Лукашенко прилетів у Москву на зустріч з Путіним.