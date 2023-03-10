Макрон призначив Спеціального посланника з питань відбудови України

нове призначення

Про це колишній віцепрезидент ЄБРР з політики і партнерства П'єр Хайльбронн повідомив у твітері.

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«Для мене надзвичайна честь отримати довіру від Еммануеля Макрона, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України», – заявив він.

Для мене надзвичайна честь отримати довіру @EmmanuelMacron, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України. 🇺🇦🇫🇷#StandWithUkraine pic.twitter.com/2jhFTMKYso — Pierre Heilbronn (@HeilbronnPierre) March 10, 2023

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