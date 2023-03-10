мінна небезпека
На Херсонщині автівка наїхала на російську міну: двоє загиблих
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Ще двоє людей зазнали поранень. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні.
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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.
Трагедія трапилась в полі поблизу села Іщенка Великоолександрівської громади. У поранених діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами.
Медики наразі борються за їх життя, йдеться у повідомленні.
🔻 12 лютого на Херсонщині автомобіль з двома місцевими жителями підірвався на російській міні. Двоє чоловіків загинули на місці.