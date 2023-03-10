Нова глава у відносинах двох країн: Сунак і Макрон зустрілись у Парижі

ЗУСТРІЧ ДВОХ ЛІДЕРІВ

Париж – Французький президент та британський прем’єр-міністр провели перший саміт за останні п’ять років. Після бесіди, що проходила тет-а-тет, європейські лідери вийшли на спільну пресконфренцію.

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Ця зустріч була довгоочікуваною не тільки для двох країн, а й для усього західного світу. Власне, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, вона і засвідчила бажання працювати разом і початок більш тісної співпраці з ЄС. На що британський прем'єр Ріші Сунак відповів, що Сполучене Королівство залишило ЄС, але не Європу.

«Ми хочемо мати тісні відносини співпраці з нашими європейськими партнерами та союзниками, і, звичайно, це починається з нашого найближчого сусіда, Франції», — зауважив Ріші Сунак.

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Тет-а-тет президент та прем’єр говорили більше години і вийшли за рамки часу відведеного протоколом. І вже під час спільної прес-конференції заявили про те, що вирішили зміцнювати зв’язки у сфері оборони та безпеки. Мова йшла, насамперед, про створення та розробку нової зброї, крилатих ракет. За словами Макрона, лідери двох країн хочуть «створити умови майбутньої європейської безпеки, мати справжню правову базу для протиракетного захисту».

Болюче питання потоку нелегальних мігрантів через Ла-Манш також стало темою для обговорення на саміті. Ріші Сунак заявиви про новий «безпрецидентний рівень» співпраці в цьому напрямку. В планах – створення нового центру ув’язнення на півночі Франції, правоохоронного командного центру та збільшення кількості офіцерів, які будуть патрулювати французькі пляжі, до 500 чоловік. Також планують використовувати більше дронів і технологій спосетереження.

Іще одна ключова тема саміту – війна в Україні. Є домвленність між Лондоном та Парижем у питаннях підготовки українських морпіхів та допомоги Україні у проведенні контрнаступу.

«Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну», — додав Сунак.