Норвегія спільно з США передає Україні два комплекти NASAMS

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Вони прибудуть на додаток до двох вогневих комплексів, наданих Сполученими Штатами минулої осені.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Осло також навчатиме українських фахівців експлуатації та обслуговуванню систем.

«NASAMS зарекомендувала себе як ефективна система ППО. Додавання ще двох вогневих одиниць значно покращить здатність України захищати свої міста та критичну інфраструктуру від російських ракетних атак», — вказано у повідомленні.

Сьогодні міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам зустрівся у Києві з президентом України. Володимир Зеленськиий подякував пану Граму за підтримку України, яку Норвегія надає з першого дня повномасштабної війни.

Володимир Зеленський з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом © Офіс Президента України

«Ми цінуємо вашу допомогу. Ваша країна справді зробила дуже багато для наших солдатів, для того, щоб вони були сильними на полі бою», — зазначив Зеленський.

Очільник держави також висловив вдячність за рішення Осло виділити 7 мільярдів євро на п’ятирічну програму підтримки України.

►Читайте також: Носії ядерної зброї біля берегів НАТО: провокація РФ чи реальна загроза

🔻16 лютого парламент Норвегії погодив програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.

🔻 У січні Норвегія приєдналася до танкової коаліції: вчора міністр оборони країни заявив, що його держава планує доставити Leopard 2 до України наприкінці березня.

🔻Норвегія ще навесні почала надавати Україні гуманітарну допомогу та озброєння. У грудні країна перерахувала мільярд крон на відновлення інфраструктури України.