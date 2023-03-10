Представники УПЦ (МП) мають у березні виселитись з Києво-Печерської Лаври

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Про це йдеться у попередженні в. о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська Лавра» Олександра Рудника, яке опублікували на сайті Лаври.

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У повідомленні йдеться, що з чоловічим монастирем УПЦ (МП) розривають договір від 19 липня 2013 року про безоплатне користування культовими будівлями та майном, які розташовані на території Лаври.

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Усе через порушення монастирем умов цього договору. Їх зафіксувала міжвідомча робоча група, яка була створена згідно з Указом президента України та постановою уряду.

Попередженні в. о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександра Рудника. © www.lavra.ua

Попередженні в. о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександра Рудника. © www.lavra.ua

«Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики... Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року», — зазначається у попередженні.

До вказаного у документі строку представники монастиря мають звільнити усі зайняті будівлі так званої Нижньої Лаври.

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За даними BBC, до цього представники УПЦ (МП) також займали Успенський собор та Трапезну церкву Верхньої Лаври. Втім з 1 січня 2023 року їм не продовжили договори, які дозволяли цим майном користуватись.

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