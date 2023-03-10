Рафаеля Гроссі переобрали на посаду гендиректора МАГАТЕ

Ще на 4 роки

Таке рішення ухвалила Рада правління Міжнародного агентства з атомної енергії, у яку входять представники 35 країн. Про це повідомляє The Jerusalem Post, покликаючись на повідомлення дипломатів за результатами закритої зустрічі.

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У виданні зазначили, що правління МАГАТЕ схвалило призначення Гроссі гендиректором ще на чотири роки. Це відбувалось без голосування, адже жодна країна не висловила заперечення.

Рішення було формальністю, оскільки інших претендентів на посаду не було. Втім тепер його мають затвердити під час Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, яка пройде восени 2022 року.

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Аргентинського дипломата Рафаеля Гроссі вперше обрали на посаду гендиректора МАГАТЕ у 2019 році. До цього він був головою Конференції щодо нерозповсюдження ядерної зброї. А з 2014 по 2016 рік він два терміни поспіль очолював Групу ядерних постачальників.

🔻 4 березня Рафаель Гроссі повідомив, що МАГАТЕ веде перемовини з Тегераном щодо ядерної програми Ірану.

🔻 2 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про прибуття нової групи експертів агентства, які мали змінити своїх колег на Запорізькій АЕС ще понад 20 днів тому.

🔻 28 лютого гендиректор МАГАТЕ висловив занепокоєння щодо ризиків ядерної безпеки на ЗАЕС. Він також висловив занепокоєння щодо триваючих затримок ротації експертів МАГАТЕ на станції, заявивши, що нинішня команда мала бути замінена більше трьох тижнів тому.