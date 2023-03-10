РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури
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Запоріжжя – Близько 20 тисяч абонентів опинилися без електрики. У деяких районах були відсутні опалення та водопостачання.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали два заклади освіти. У будівлях вилетіли вікна, йдеться в повідомленні.
Станом на 7:15 ранку для більшості домогосподарств електро-, тепло- та водопостачання вже відновлені.
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🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Через російську атаку в регіонах застосували екстрені відключення світла.