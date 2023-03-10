росія атакує мирне населення

РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури

Обстріл Запоріжжя © Національна поліція України

Автор тексту: Олександра Стара

Запоріжжя – Близько 20 тисяч абонентів опинилися без електрики. У деяких районах були відсутні опалення та водопостачання.