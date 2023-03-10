росія атакує мирне населення

РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури

Опубліковано:

Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя © Національна поліція України
Автор тексту: Олександра Стара

Запоріжжя – Близько 20 тисяч абонентів опинилися без електрики. У деяких районах були відсутні опалення та водопостачання.

Реклама

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали два заклади освіти. У будівлях вилетіли вікна, йдеться в повідомленні.

Станом на 7:15 ранку для більшості домогосподарств електро-, тепло- та водопостачання вже відновлені.

► Читайте також: Росія випустила по Україні 81 ракету, у тому числі шість «Кинджалів»

 

🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Через російську атаку в регіонах застосували екстрені відключення світла.

Завантажити додаток

Читайте також про таке