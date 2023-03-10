РФ атакувала три області: є загиблі та поранені

росія атакує мирне населення

Нікопольський район потрапив під ракетну атаку та артилерійські обстріли

Минулої доби, 9 березня, російські війська випустили понад 400 снарядів по Херсонщині. На Дніпропетровщині внаслідок атаки виникла пожежа на території енергетичного об'єкта. Упродовж доби три райони Харківщини потерпали від обстрілів зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та іншого озброєння.

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Херсонщина

Російські війська випустили понад 400 снарядів по області. Населені пункти потрапили під вогонь з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Росія дев’ять разів атакувала житлові квартала Херсона. Снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще троє жителів області зазнали поранень. Серед постраждалих – 13-річний хлопець. Він отримав поранення грудної клітини та руки під час ворожого обстрілу села Велетенське.

Дніпропетровщина

Нікопольський район потрапив під ракетну атаку та артилерійські обстріли. Унаслідок ударів пошкоджені підприємства та будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

У Покровській громаді є влучання по енергетичному об'єкту, є сильні руйнування. На його території виникла пожежа, яку вже загасили.

Частково знеструмлені три населенi пункти району.

Червоногригорівська громада двічі потрапила під обстріли з важкої артилерії. Унаслідок атаки пошкоджені транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля, понівечені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач.

Харківщина

Упродовж минулої доби Росія масовано обстріляла зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та іншого озброєння прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Вовчанську, Козачій Лопані, Дворічній, Стрілечій, Западному, Лимані пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Також голова ОДА додав, що уже понад 90% споживачів Харківської області зі світлом. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

У Харкові заживлена критична інфраструктура та частина споживачів. Без електроенергії залишаються 470 тисяч споживачів у Харкові та 50 тисяч – в області.

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🔻 У ніч проти 10 березня РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури.

🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Через російську атаку в регіонах застосували екстрені відключення світла.