Сунак зустрівся з Макроном: лідери обговорять протидію загрозам РФ

зустріч світових лідерів

Під час переговорів президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовляться про спільну розробку високоточної ударної зброї наступного покоління

Під час переговорів у Парижі президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовляться про спільну розробку високоточної ударної зброї наступного покоління.

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Про це повідомила пресслужба очільника британського уряду, пише Sky News.

На повістці дня в Єлисейському палаці – обговорення подальшого посилення британсько-французької військової сумісності і промислової співпраці.

Під час саміту в Парижі політики також збираються домовитися про більш тісну кооперацію з підготовки українських морських піхотинців та постачання зброї Києву, пише видання.

Перед початком зустрічі Ріші Сунак був налаштований оптимістично і написав у твітері «коли ми працюємо разом, ми всі виграємо».

The partnership the UK and France share runs deep.



From tackling illegal migration to driving growth in our economies to defending our common security, when we work together we all benefit.



It's in that spirit I'm looking forward to meeting @EmmanuelMacron today. pic.twitter.com/icjwBpMFvN — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 10, 2023

Сьогоднішній саміт лідерів Лондона та Франції в Єлисейському палаці буде першим за останні п'ять років.

🔻8 березня Байден обговорив з Макроном підтримку України.

🔻9 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції та канцлером Німеччини. Він переконував Макрона і Шольца надати Україні літаки і далекобійну зброю.

🔻8 лютого Володимир Зеленський відвідав Велику Британію. Він зустрівся з британським прем’єр-міністром, виступив у парламенті та відвідав українські війська.