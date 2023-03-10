зустріч світових лідерів

Сунак зустрівся з Макроном: лідери обговорять протидію загрозам РФ

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Під час переговорів президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовляться про спільну розробку високоточної ударної зброї наступного покоління
Під час переговорів президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовляться про спільну розробку високоточної ударної зброї наступного покоління © Rishi Sunak / Twitter
Автор тексту: Олександра Стара
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Під час переговорів у Парижі президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовляться про спільну розробку високоточної ударної зброї наступного покоління.

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Про це повідомила пресслужба очільника британського уряду, пише Sky News.

На повістці дня в Єлисейському палаці – обговорення подальшого посилення британсько-французької військової сумісності і промислової співпраці.

Під час саміту в Парижі політики також збираються домовитися про більш тісну кооперацію з підготовки українських морських піхотинців та постачання зброї Києву, пише видання.

Перед початком зустрічі Ріші Сунак був налаштований оптимістично і написав у твітері «коли ми працюємо разом, ми всі виграємо».

Сьогоднішній саміт лідерів Лондона та Франції в Єлисейському палаці буде першим за останні п'ять років.

 

🔻8 березня Байден обговорив з Макроном підтримку України.

🔻9 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції та канцлером Німеччини. Він переконував Макрона і Шольца надати Україні літаки і далекобійну зброю.

🔻8 лютого Володимир Зеленський відвідав Велику Британію. Він зустрівся з британським прем’єр-міністром, виступив у парламенті та відвідав українські війська.

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