США та союзники за рік заблокували $58 млрд активів РФ

Печатка Міністерства фінансів біля будівлі відомства у Вашингтоні, 4 травня 2021 року

Також члени Оперативної групи з переслідування російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) обмежили доступ підсанкційних росіян до міжнародної фінансової системи.

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Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Група REPO вирішила задіяти широку багатосторонню координацію, щоб створити безпрецедентний тиск на підсанкційних росіян.

«Гарантуємо, що активи Центрального банку Росії та Фонду національного добробуту Росії в нашій юрисдикції залишаються заблокованими та не можуть використовуватися для підтримки військових дій РФ», – зазначають в повідомленні.

REPO обіцяє докласти зусиль, щоб РФ відповіла за агресію, а усі її спроби підірвати, обійти або уникнути колективних санкцій були марними.

Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян створена 17 березня 2022 року міністрами фінансів, юстиції, внутрішніх справ і профільними єврокомісарами. До її складу входять представники США, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Європейської комісії.

🔻 14 лютого Комітет постійних представників країн Євросоюзу повідомив, що ЄС створить спецгрупу з використання заморожених активів для відновлення України.