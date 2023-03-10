третій президентський термін

Сі Цзіньпіна переобрали на посаду голови Китаю

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Сі Цзіньпіна переобрали на посаду голови Китаю
Сі Цзіньпіна переобрали на посаду голови Китаю © Mark Schiefelbein / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Він став першим в історії країни головою, обраним на третій президентський термін.

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Про це повідомляє The Guardian.

Депутати парламенту одноголосно ухвалили відповідне рішення на пленарному засіданні Загальнокитайських зборів народних представників у п'ятницю 9 березня. 

Сі Цзіньпіна також переобрали на посаду голови Центральної військової ради КНР.

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Уперше він став лідером Китаю в 2013 році, а в 2018 його призначили на другий п'ятирічний термін.

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