третій президентський термін
Сі Цзіньпіна переобрали на посаду голови Китаю
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Він став першим в історії країни головою, обраним на третій президентський термін.
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Про це повідомляє The Guardian.
Депутати парламенту одноголосно ухвалили відповідне рішення на пленарному засіданні Загальнокитайських зборів народних представників у п'ятницю 9 березня.
Сі Цзіньпіна також переобрали на посаду голови Центральної військової ради КНР.
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Уперше він став лідером Китаю в 2013 році, а в 2018 його призначили на другий п'ятирічний термін.