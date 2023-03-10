третій президентський термін

Сі Цзіньпіна переобрали на посаду голови Китаю

Сі Цзіньпіна переобрали на посаду голови Китаю © Mark Schiefelbein / AP

Автор тексту: Олександра Стара

Він став першим в історії країни головою, обраним на третій президентський термін.